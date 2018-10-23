«Незаконно получил кредит на покупку завода»: НАБУ расследует дело в отношении нардепа Березкина

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о нанесении госбанку $20 млн убытков родственниками и бизнес-партнерами одного из народных депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Этот депутат назван организатором хищения, которое было осуществлено путем злоупотребления служебным положением и подделки документов. Непосредственными исполнителями являются сотрудники банка. Всего в деле фигурируют больше десятка человек.

Позже САП уточнила, что речь идет о событиях 2013 года.

Подконтрольной нардепу компании потребовались деньги для покупки корпоративных прав предприятия на побережье Черного мора. Поскольку размер обеспечения, которое было у предприятия, оказался недостаточным, сотрудники предприятия вместе с работниками банка составили договор о фиктивной поставке товаров. По нему в залог было передано право требования денежных средств на сумму более 100 млн гривен.

Предприятие было успешно куплено, а корпоративные права на него разделили сын, дочь нардепа и его бывший бизнес-партнер.

По версии следствия, убыток банка составил 20 млн гривен безосновательно выданного кредита и более 130 млн гривен сформированного под него резерва. Все десять фигурантов, кроме народного депутата, задержаны.

По данным «Украинских новостей», речь идет о Станиславе Березкине из «Воли народа», которому раньше принадлежал крупный холдинг «Креатив». Он продал его в 2015 году. Прокуратура будет просить парламент о снятии с Березкина неприкосновенности.

Напомним, что за последние несколько недель Верховная Рада отказала по трем представлениям прокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов Дмитрия Колесникова, Александра Вилкула и Сергея Дунаева.