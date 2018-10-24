По делу нардепа Березкина НАБУ задержало 10 человек, в том числе сына и брата политика – детективы разыскивают его дочь

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долларов государственного «Ощадбанка».

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Среди подозреваемых - два действующих и один бывший сотрудник банка. В частности, речь идет о: бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса (сейчас - заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»), бывшем начальнике управления проектного финансирования (уволился в 2015 году), бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования (сейчас - руководитель обозначенного управления госбанка).

Остальные подозреваемых - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса.

По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО «Креатив», в сговоре с должностными лицами "Ощадбанка" подделали документы для получения кредита на 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника. После получения денег тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

В результате коррупционной схемы из банка фактически вывели 20 млн долларов (160 млн гривен в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, - к уменьшению активов банка на сумму 133 млн гривен.

Расследование детективы НАБУ начали в мае 2016 года.

По данным Telegram-канала The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, среди задержанных - сын нардепа Станислава Березкина Максим и его брат, дочь нардепа ищут.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о нанесении госбанку $20 млн убытков родственниками и бизнес-партнерами нардепа из депутатской группы «Воли народа» Станислава Березкина