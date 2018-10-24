На Сумщине неизвестные обстреляли автомобиль охранной фирмы, которая охраняла нефтепроводы

Во вторник, 23 октября, около 18.30 в в селе Герасимовка Роменского района Сумской области неизвестные расстреляли авто охранной фирмы ООО «Секюрайти», в результате чего сотрудник компании был госпитализирован с ранением рук и ног.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Отмечается, что произошло вблизи частного дома по улице Мира.

«В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти» сидел в автомобиле «Ford», ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что потерпевший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.

Сейчас в рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства покушения на умышленное убийство сотрудника Восточного филиала ООО «Секюрайти».

В ведомстве сообщают, что деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Напомним, 28 сентября в центре Одессы было совершено вооруженное нападение на инкассаторов, в результате которого двое человек получили ранения. Было похищено около 3,5 миллионов гривен.