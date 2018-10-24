В Вознесенске полиция задержала одессита, подозреваемого в краже четверти километра телефонного кабеля «Укртелекома»

В Вознесенске полиция задержала одессита, подозреваемого в краже телефонного кабеля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Досудебным следствием установлена ​​причастность мужчины к краже 260 метров телефонного кабеля, принадлежащего ОАО «Укртелеком». Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

34-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Одессы приезжал в Вознесенск исключительно с целью совершения краж. С помощью плоскогубцев и ножа злоумышленник срезал закрепленный на электроопорах телефонный кабель, относил на местное кладбище, где отделял металлический стержень от изоляционного материала, а после сдавал на металлолом. Получив деньги, вор на электричке возвращался в родной город.

Так продолжалось в течение нескольких месяцев, пока его не задержали полицейские сразу после совершения им очередного преступления. Получив сигнал о краже, сотрудники полиции отправились на место и, через несколько минут отработки прилегающей территории, установили и в дальнейшем задержали в порядке стастьи 208 УПК Украины причастного к преступлениям мужчину. У него изъяли инструменты, а также фрагменты только срезанного ними кабеля.

По согласованию с прокуратурой задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»). Согласно санкции инкриминируемой статьи ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют злоумышленника на причастность к совершению аналогичных уголовных правонарушений.

Напомним, что на Николаевщине задержали двоих мужчин, которые украли более 800 метров телефонного кабеля.