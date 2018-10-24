В Ровенской области будут судить жителя Николаевщины, который из квартиры «вынес» деньги и ювелирные изделия на сумму почти полмиллиона гривен

В Ровенской области следователи полиции закончили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Николаевской области, который обворовал квартиру.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ровенской области.

26 июля текущего года в полицию обратился 53-летний житель Вараш, что неизвестный, открыв входную дверь, проник в его квартиру, откуда похитил деньги и золотые изделия на общую сумму почти 300 тысяч гривен. 7 августа аналогичное заявление поступило от супруги с Вараш, что в то время, когда они находились на работе, с их дома были похищены деньги, золотые и серебряные изделия на общую сумму около 100 тысяч гривен.

По обоим фактам краж с проникновением в жилище правоохранители начали досудебные расследования по частям 3 и 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенных розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили, что к совершенным уголовным преступлениям причастен 54-летний житель Николаевской области, неоднократно судимый за имущественные преступления, за что отбывал наказание в местах лишения свободы. Как пояснил злоумышленник, в Вараш он целенаправленно приезжал на собственном авто для совершения краж. Именно во время очередного визита недалеко от города его и задержали оперативники. Квартиры человек открывал с помощью «отмычек», которые позже у него были обнаружены и изъяты следователем. Похищенные золотые и серебряные изделия он обменивал на деньги у малознакомых людей в других городах Украины, а нажитые преступным путем средства тратил на собственные нужды.

Материалы уголовного производства направлены на рассмотрение суда. Инкриминируемые обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Одессе полиция задержала квартирных воров-альпинистов.