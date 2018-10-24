В Одессе в подвале заброшенного здания обнаружили тело женщины со связанными руками

В Одессе в заброшенном здании нашли тело местной жительницы со связанными руками.

Об этом сообщают в киевском отделе полиции в Одессе.

Так, в полицию поступило сообщение, что в заброшенном подвале на улице Судостроительная обнаружено тело неизвестной женщины.

Прибывшая следственно-оперативная группа, работники кинологической службы, руководство полиции и прокуратуры нашли в здании тело 43-летней местной жительницы. Руки женщины были связаны, а на теле присутствовали незначительные царапины.

Отмечается, что повреждений, которые бы свидетельствовали о её насильственной смерти, не обнаружили.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Также по делу назначили ряд экспертиз. Сейчас продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте Мира 28 августа на одном из этажей недостроенного заброшенного дома нашли тело неизвестного мужчины с ножевыми ранениями. Тогда по указанному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») и начали расследование. Позднее полиция задержала его убийцу. Он рассказал, что нанёс смертельные ножевые ранения нетрезвому знакомому за внезапно возникшие неприязненные отношения.