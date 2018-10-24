На Киевщине СБУ разоблачила местного депутата в разворовывании средств, выделенных на реабилитацию участников АТО

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

«В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, которые предусмотрены по условиям тендера», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше шести миллионов гривен.

«В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 190 и 366 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что ранее директор киевского санатория присвоила миллион гривен, выделенных на реабилитацию бойцов АТО.