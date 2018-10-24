«Юридически этих людей в Европе нет – искать их никто не будет»: СМИ рассказали, как украинцы попадают в трудовое рабство

Украинцы все чаще становятся жертвами трудового рабства.

Об этом говорится в статье DW.

- Украина сейчас является страной, которая поставляет людей для торговли, страной транзитером и страной назначения. Статистика последних лет говорит о том, что больше всего мужчин идентифицируют как пострадавших от торговли людьми. И именно трудовая эксплуатация теперь превалирует среди распространенных видов эксплуатации, – рассказывает вице-президент правозащитной общественной организации «Ла Страда – Украина» Татьяна Черепаха.

При этом, по словам правозащитников, еще в 90-е годы более распространенной была торговля людьми с целью сексуального рабства, от чего больше страдали женщины. Сегодня тенденция изменилась и людей используют на сельскохозяйственных работах, на стройках и нелегальной деятельности.

- Находясь в затруднительном положении, люди соглашаются на рискованные предложения, даже осознавая, что могут стать жертвой торговли людьми, – говорит Татьяна Черепаха.

При этом, нередко украинцы чаще всего попадают в трудовое рабство в России, но иногда и в европейских странах, выезжая на заработки. У людей отнимают документы, после чего они не имеют возможности перемещаться свободно или сменить работу.

- У нас было дело, когда людей вывозили в одну из стран Балтии, а потом их уже оттуда переправляли в другие страны ЕС, где они делали все, что им скажут. Самое страшное в этих случаях, что юридически этих людей в Европе нет – искать их никто не будет, – говорит начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины Артем Крищенко.

В свою очередь в России украинцев нередко используют в качестве наркокурьеров.

- В Украине люди видят рекламу с предложением работы в России с высоким заработком, приезжают в РФ, от них требуют открыть счет в банке, купить сим-карту, дают на развозку товар и нередко это наркотические вещества», – говорит юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Чекарьов.

По информации МВД Украины, на данный момент около 2000 украинцев в России находятся под следствием или задержаны за преступления, связанные с распространением наркотических средств.

Напомним, ранее сообщалось, что китаец пытался вывезти николаевскую девушку в сексуальное рабство и обещал ей 12 тысяч долларов в месяц.