Подозреваемый в сборах взяток экс-начальник Николаевского СИЗО Цыбуля судится за восстановление в должности

Роман Цыбуля Подозреваемый во взяточничестве Роман Цыбуля судится за восстановление в должности начальника Николаевского следственного изолятора.

Об этом свидетельствуют определения Николаевского окружного административного суда.

Как известно, на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Роман Цыбуля подал иск к Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в конце июля, но его оставили без движения. Через время Цыбуля повторно подал иск и его приняли к рассмотрению.

Экс-начальник Николаевского СИЗО просит суд признать противоправными и отменить приказ №1908/к от 18 мая «О привлечении к дисциплинарной ответственности» и приказ №2293/к от 19 июня «О наложении административного взыскания и увольнения с должности», а также восстановить в должности руководителя изолятора.

Напомним, что в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.