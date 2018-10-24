В Николаеве СБУ задержала трех офицеров полиции – их подозревают в пытках наркозависимого

В Николаеве два оперативника Ингульского отдела полиции и полицейский патрульной полиции подозреваются в том, что они пытали наркозависимого жителя села Полигон, пытаясь заставить его признать вину в краже.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Злоумышленники, по предварительному сговору, без разрешения суда и собственника жилья, вооружившись деревянными битами и металлической клюшкой для гольфа, безосновательно ворвались в квартиру неоднократно ранее судимого мужчины. Они нанесли ему многочисленные телесные повреждения, противоправно с применением принуждения доставили в Ингульский отдел полиции, где пытали всю ночь в своих служебных кабинетах», - указано в сообщении.

Следователи управления Службы безопасности Украины сообщили указанным полицейским о подозрении: по части 2 статьи 28, части 2 статьи 162 («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное по предварительному сговору должностными лицами с применением насилия»), части 2 статьи 28, части 1 статьи 371 («Осуществление заведомо незаконного привода, по предварительному сговору группой лиц»), части 2 статьи 127 («Пытки по предварительному сговору группой лиц»), части 2 статьи 28, части 1 статьи 366 («Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас решается вопрос о применении к полицейским меры пресечения, которая обеспечит выполнение подозреваемыми возложенных на них законом процессуальных обязанностей», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Харькове четверо полицейских зверски избивали обычных людей, задержанных в метро.