В трех областях Украины провели обыски у таможенных мошенников, нанесших за год ущерб Госбюджету в ₴15 миллионов

Правоохранители пресекли деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, который за 2017-2018 годы нанес госбюджету 15 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратура Киевской области действовала совместно с управлением Фискальной службы в Киевской области.

«Проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и Киева» – говорится в сообщении.

По их результатам обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем, в сумме почти 10 млн грн.

Кроме того, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следственные действия также продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за «схем» Украина ежегодно недополучает около 750 миллионов евро налогов.