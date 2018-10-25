В Николаеве суд отправил в СИЗО с залогом в полмиллиона гривен подозреваемого в предложении взятки чиновника Госпродпотребслужбы

Игорь Степанищев В четверг, 25 октября, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения начальнику управления фитосанитарной инспекции Госпродпотребслужбы в Николаевской области Игорю Степанищеву, подозреваемому в предложении взятки офицеру полиции.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в суде.

Как известно, 23 октября в Николаеве оперативники управления по защите экономики совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности полиции и следователями СУ ГУНП в Николаевской области задержали начальника управления фитосанитарной инспекции Госпропотребслужбы в Николаевской области Игоря Степанищева, который хотел дать взятку офицеру полиции. Задержание происходило в кафе «Дейли Спорт» непосредственно во время передачи Степанищевым неправомерной выгоды в размере $3 тысяч начальнику одного из отделов николаевского управления по защите экономики ДЗЭ Украины.

Прокурор военной прокуратуры Ребенко просил суд арестовать Степанищева с залогом в размере 1 миллион гривен. В свою очередь, сторона защиты посчитала такую меру пресечения слишком жесткой.

В итоге, судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко, исследовав материалы уголовного производства, частично удовлетворила ходатайство военной прокуратуры и избрала Степанищеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен.

В пресс-службе суда также уточнили, что среди рисков прокуратура указала то, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и суда, влиять на свидетелей, уничтожить документы, которые имеют значение в расследовании данного уголовного производства, а также совершить коррупционные правонарушения.

Сам подозреваемый от дачи в суде показаний отказался и заявил, что подозрение является необоснованным. Его адвокат просил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора.

Напомним, в марте 2012 года в Николаеве при получении взятки был задержан начальник Государственной инспекции защиты растений Николаевской области Владимир Майхрич. Тогда сумма взятки составили 45 тысяч гривен.

А в 2010 году нынешний депутат Николаевского области от ВО «Батьківщина» Сергей Чмырь, будучи начальником Украинской государственной семенной инспекции Министерства аграрной политики Украины, обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.