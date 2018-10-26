Во Франции на три месяца арестовали мужчину, который кормил своих детей только колой и сладостями

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Во французском городе Лимож отец двоих детей попал на три месяца в тюрьму. Двух мальчиков в возрасте 3 и 4 года он длительное время кормил только кока-колой и пирожными.

Об этом сообщает «Українська правда. Життя».

Представитель ассоциации French Victims 87 говорит, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Все деньги, которые появлялись в семье, он тратил на выпивку, часто бил жену и детей. В прокуратуре добавляют, что в квартире, где проживала семья, не было ни мебели, ни техники, ни игрушек. Дети спали на матрасе без одеяла или покрывала.

Сейчас малыши находятся под наблюдением врачей. Их постепенно возвращают к нормальному рациону. Старшему мальчику пришлось удалить семь молочных зубов, которые были разрушены сладостями. Младший сын не разговаривает.

Напомним, что на Одесчине мать закрыла двоих больных бронхитом детей в доме и ушла пить.

Вадим Богданов

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