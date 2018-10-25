В Николаеве мужчина несколько раз ударил ножом своего собутыльника, который вмешался в ссору из-за кражи телефона

В Николаеве мужчина едва не убил человека, которого сам привел домой к своему знакомому.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаеве.

Сообщается, что 23 октября в Центральном районе города, из дома по улице Севастопольской выбежал мужчина в крови и позвал на помощь соседей, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Медики осмотрели 33-летнего потерпевшего и обнаружили у него многочисленные ножевые ранения в грудь и руки.

Выяснилось, что в доме, откуда выбежал мужчина, отдыхала компания. В какой-то момент один из присутствующих мужчин обнаружил пропажу своего мобильного телефона и обвинил в этом своего знакомого, которого не приглашали, однако он пришел и привел с собой другого мужчину, с которым, в свою очередь, познакомился в этот же день на улице.

В ходе вспыхнувшей ссоры обвиняемый в пропаже телефона достал нож, новый знакомый вмешался в ссору и получил многочисленные ножевые ранения. Потерпевший, который сам проживает в Новоодесском районе, был госпитализирован, а сам преступник скрылся, однако оперативники разыскали его на следующий же день.

Выяснилось, что 35-летний уроженец восточного региона ранее уже был дважды судим за имущественные преступления. Сам задержанный утверждает, что защищался ножом.

Мужчина был задержан полицейскими в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины. По данному факту следователи Центрального отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 17 октября, в Корабельном районе Николаева мужчина нанес ножевые ранения своему товарищу во время ссоры.