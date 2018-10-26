Жительницу Новой Одессы отдали под суд за то, что она переправляла девушек в Чехию для занятия проституцией

Центральный районный суд Николаева рассмотрит дело 31-летней жительницы Новой Одессы, которая обвиняется в вербовке девушек для занятий проституцией в Чехии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Она подыскивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами для дальнейшего их перемещения заграницу.

«С августа 2017 года злоумышленница, имея постоянные «деловые» связи с гражданами других государств, которые занимаются «бизнесом» по предоставлению сексуальных услуг, предлагала девушкам заоблачные заработки. Получив согласие девушек, она переправляла их через границу. Сутенеры в дальнейшем за предоставленные девушками услуги сексуального характера перечисляли ей процент в денежной форме. Установлено четыре эпизода ее преступной деятельности», - отмечено в сообщении.

В мае этого года обвиняемую задержали. За совершенное преступление ей грозит до трех лет лишения свободы. 25 октября обвинительный акт направлен в для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемая организовала свою преступную деятельность вместе с сожителем. О нем в сообщении прокуратуры ничего не говорится.