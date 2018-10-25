На Киевщине директор агрофирмы застрелил своего работника, его объявили в розыск

В Киевской области директор агрофирмы застрелил своего сотрудника.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Происшествие произошло 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка. По данным правоохранителей, директор фирмы застрелил своего наемного рабочего из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле Renault Kangoo. Сообщается, что конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни. На данный момент по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый - житель Каменки Вадим Католиченко.

Областная прокуратура в свою очередь сообщила, что мужчина с ружьем пришел в столовую предприятия и выстрелил в двух мужчин, с которыми у него был личный конфликт. Обоим пострадавшим удалось убежать.

После чего директор совершил несколько прицельных выстрелов по 32-летнему мужчине, который умер на месте происшествия. После стрельбы подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, в Белой Церкви грабитель в ювелирном магазине распылил слезоточивый газ и застрелил охранника.