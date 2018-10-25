В Южноукраинске задержали подозреваемого в развращении детей

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В Южноукраинске задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в развращении детей.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Напомним, ранее жительница Южноукраинска заявила, что к её дочери в подъезде приставал мужчина.

Подозреваемым оказался 54-летний местный житель, который работает на Южно-Украинской АЭС.

«Сотрудники службы безопасности атомной станции помогли полицейским пригласить рабочего на разговор для выяснения всех обстоятельств по указанным фактам. В этом мужчине девочка узнала обидчика, который к ней приставал», - сообщили в полиции.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»). Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Вадим Богданов

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