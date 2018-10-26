Прокуратура отчиталась, что нашла у жителя Первомайска пакет с 200 граммами марихуаны

В Первомайске на Николаевщине у местного 42-летнего жителя при обыске нашли пакет с 200 граммами марихуаны.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

«В начале октября, благодаря скоординированной деятельности прокуроров Первомайской местной прокуратуры и сотрудников Первомайского отдела полиции, в рамках уголовного производства провели санкционированный судом обыск в гараже 42-летнего жителя города. В ходе обыска обнаружено и изъято почти 200 граммов лично им выращенной, высушенной и измельченной марихуаны, которую злоумышленник надеялся лично употребить».

«Как установлено в ходе предварительного расследования, в сентябре этого года на собственном приусадебном участке мужчина обнаружил факт роста куста конопли, который он сорвал и высушил на солнце, после чего измельчил и спрятал в своем гараже», - сообщили в прокуратуре.

После получения заключения судебно-химической экспертизы 23 октября мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что на Николаевщине будут судить наркодилера, который продавал коноплю в пакетах с надписями «Хорошая» и «Супер».