В Николаеве микроавтобус насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте

Ночью в пятницу, 26 октября, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Примерно в 2:45 в Николаеве на проспекте Героев Украины, вблизи Терновского кольца, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Fiat Ducato» и пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Вследствие автоаварии мужчина, личность которого правоохранители сейчас устанавливают, погиб.

По указанному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, сообщить по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (0512) 498-395, (063) 048-39-38, 102», - добавили в ведомстве.

Напомним, что в Николаеве «маршрутка» на переходе сбила пешехода.