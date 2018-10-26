На Николаевщине полиция разыскивает 47-летнего мужчину, которого обвиняют в краже

Первомайский отдел полиции разыскивает мужчину, обвиняемого в краже.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

По постановлению судьи Первомайского районного суда разыскивается 47-летний Парамонов Николай Владимирович, обвиняемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины - «Кража».

«Приметы: на вид около 50 лет, среднего роста, среднего телосложения, короткие волосы темного цвета, карие глаза, большой нос, носит бороду и усы», - уточнили в полиции.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении Парамонова Н. В., сообщить в Первомайский отдел полиции ГУ Национальной полиции в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 099-136-2734, 093-540-8847, 096-920-2221, 102.

На сайте Министерства внутренний дел в разделе лиц, которые скрываются от органов власти, указано, что Парамонова объявили в розыск еще 3 октября текущего года.

Напомним, что в Николаеве разыскивают 26-летнего парня, который ушел из психиатрической больницы и пропал без вести.