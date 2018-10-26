На Николаевщине охотники нашли в лесу тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь – полиция устанавливает личность погибшего

В селе на Николаевщине в воскресенье, 21 октября, охотники нашли тело мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

На окраине села Малая Мечетня Кривоозерского района местные жители обнаружили тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением в грудь и другими телесными повреждениями.

По данному факту следователи Кривоозерского отделения полиции начали уголовное производство (по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство») и проводят расследование, а оперативные сотрудники принимают комплекс мер, направленный на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Личность погибшего пока не установлена, поэтому правоохранители обращаются за помощью к гражданам.

«Мужчине на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 190 см, волосы светлые коротко стриженные», - пишут в полиции.

Был одет в фирменную одежду: черные брюки, ремень, куртка болоневая с капюшоном черного цвета, шапка вязаная черная с серой полосой с надписью - все вещи фирмы «Marmot», кофта зеленого цвета «MILITARIST», коричневые кроссовки «Mammut» 44 размера.

На теле потерпевшего при осмотре эксперт обнаружил на левом предплечье татуировку в виде звезды «Роза ветров» с надписью «Hello», а на правом плече надпись «All Right».

«Просьба ко всем, кто на фото с одеждой или татуировкой узнал потерпевшего и владеет информацией о его личности, или любыми другими сведениями, полезными для следствия, звонить 102 или сообщить в Кривоозерское отделение полиции по адресу: ул. Центральная, 72, телефон дежурной части - (05133) 2-25-73, или обратиться в Управление уголовного розыска по телефонам 063 2452812; 093 1634007», - добавили в ведомстве.

Напомним, что