В Киеве грабители украли у мужчины сумку с крупной суммой денег и пытались скрыться прямо с ним на капоте

На бульваре Кольцова в Киеве грабители похитили из автомобиля мужчины, менявшего колесо, сумку, в которой было 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

При этом, как видно на опубликованных кадрах, потерпевший, пытаясь остановить злоумышленников, оказался на капоте их автомобиля.

- Когда пострадавший начал догонять авто злоумышленников, они наехали на него и прокатили на капоте. Но, благодаря свидетелям происшествия, автомобиль заблокировали и одного из нападавших задержали. Другого пока ищем, - рассказал начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко.

Потерпевший мужчина был госпитализирован с травмами в больницу.

Напомним, в Николаеве задержали подозреваемых в ограблении мужчины на улице. Позже выяснилось, что грабители, отобравшие у николаевца сумку с деньгами, оказались матерыми рецидивистами – один из них менее года назад вышел из тюрьмы.