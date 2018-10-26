В Одессе СБУ задержала и выдворила с Украины «вора в законе» по кличке «Жоржикич»

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года очередного «вора в законе» по кличке «Жоржикич».

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

По имеющейся в СБУ информации, представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины. В службе безопасности заверяют, по замыслу российских спецслужб, обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.

«В частности, «воры в законе» контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ. При этом часть средств, полученных преступным путем направляется на финансирование российско-террористических сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - говорят в СБУ.

Чеишвили Мераб Георгиевич (Жоржикич) родился 16 ноября 1961 (56 лет) в городе Кутаиси, Грузия.

Напомним, в Одессе полицейский спецназ жестко «принял» группу поддержки «смотрящего» от вора в законе «Гули».

Вверху: 1) Георгий Мукбаниани (Гишашо), 2) Малхаз Миндадзе, 3) Бадри Когуашвили, 4) Мераб Чеишвили, 6) Амиран Сопромадзе, 8) Заза Каркалая; внизу: 2) Пилария, 3) Бесо Купрашвили, 4) Темур Чурадзе (Шошия), 5) Авто Маглаперидзе (Рикрика), 6) Торнике Джишкариани (Бидзинич), 7) Гога Вацадзе, 2001 год, Кутаиси