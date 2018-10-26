В Великобритании полиция задержала мужчину, который пытался украсть Великую хартию вольностей из собора Солсбери

В Великобритании полиция арестовала мужчину, который пытался ограбить собор в Солсбери - он пытался разбить стеклянный ящик, в котором находится Великая хартия вольностей (Magna Carta) - документ 1215 года.

Об этом сообщает The Telegraph, передает «Левый берег».

Мужчина арестован по подозрению в ограблении, ношении оружия и порче имущества.

В полиции графства Уилтшир сообщили, что документ при попытке кражи не пострадал.

Великая хартия вольностей считается документом, заложившим основы правового государства с его принципом верховенства закона. Документ впервые включил королевскую власть в правовую систему, подчинив власть главы государства закону. Magna Carta защищала права и свободы не только английских феодалов, но всего свободного населения средневековой Англии. Хартия оказала огромное влияние на развитие не только английского, но и европейского правового сознания.

В 2015 году в Великобритании торжественно отмечали 800-летие документа.