Российские оккупанты опасаются, что Крым превратится в международную серую зону для преступников

Российские оккупационные власти Крыма думают, что отказ Интерпола работать на полуострове приведет к тому, что он превратится в серую зону для преступников.

Об этом заявил так называемый «зампредседателя российского правительства Крыма» Георгий Мурадов, сообщают «Новости Крыма».

Напомним, что с марта 2017 года Интерпол ввел в отношении Крыма санкции и запретил использовать свой канал «в делах, связанных с Крымом».

- Отказ Интерпола работать в Крыму и по Крыму, по существу, превращает его в некую международную серую зону, когда здесь могут скрываться любые преступники и Интерпол их здесь не разыскивает, - сказал Мурадов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму от украинского правосудия скрывается бывший судья Андрей Рудяк, который подозревается в убийстве своей мачехи. В августе 2017 года сотрудники российского национального бюро Интерпола задержали Андрея Рудяка на территории Крыма, но отпустили его.