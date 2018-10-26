Хищение $20 миллионов в «Ощадбанке»: Сын нардепа Березкина и другие подозреваемые вышли под залог

За пятерых арестованных по делу о завладении 20 миллионами долларов США госбанка «Ощадбанк» внесли залог.

Об этом говорится в письме юридической компании «EQUITY», которое есть в распоряжении «Украинской правды».

«26 октября 2018, соответствующие суммы залогов уже оплачены. Мы ожидаем, что клиенты компании выйдут на свободу уже в ближайшее время», - говорится в письме.

В то же время в письме адвокаты заявили, что добились уменьшения залогов 6 своим подзащитным: руководителю ЗАО «Креатив», двум работникам ПАО «Креатив Групп», бывшему главному бухгалтеру Группы компаний «Креатив», бывшему директору ООО «ЗМЖ», бывшему акционеру группы компаний «Креатив» Максиму Березкину.

Как удалось установить изданию, дело идет о руководителе ЗАО «Креатив» - Александре Бойко, двух работниках - Оксане Сикорской и Виталии Пустовите, бывшем главном бухгалтере Татьяне Слюсаренко, бывшем директоре ООО «ЗМЖ» Сергее Тимченко.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Ирина Земцова, которую была арестована по этому делу, внесла залог в 7 млн гривен.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о нанесении госбанку $20 млн убытков родственниками и бизнес-партнерами нардепа из депутатской группы «Воли народа» Станислава Березкина. По делу нардепа Березкина НАБУ задержало 10 человек, в том числе сына и брата политика – детективы разыскивают его дочь.