В США задержали подозреваемого в рассылке бомб политикам, критиковавшим Трампа

В США задержали подозреваемого в рассылке бомб по почте лицам, критически настроенным к политике президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на канал «CNN».

Подозреваемого задержали в штате Флорида. Именно там в последний раз обнаружили пакет, адресованный сенатору-демократу. Задержанному мужчине около 50 лет и ранее он уже совершал уголовные преступления. Также известно, что он связан определенным образом с Нью-Йорком, несмотря на то, что живет во Флориде.

24 октября в пригороде Нью-Йорка работники Секретной службы США обнаружили бомбу в почте, адресованной Хиллари и Биллу Клинтонам. Впоследствии агенты обнаружили вторую бомбу, адресованную экс-президенту США Бараку Обаме.

Позже офис телеканала CNN в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного пакета. Источники «Associated Press» со ссылкой на следователей связывают взрывчатку с найденным взрывным устройством возле дома миллиардера Сороса в Нью-Йорке. Все взрывные устройства были настоящими и имели схожие принципы построения. 26 октября в американском штате Флорида нашли 11-й подозрительный пакет с вероятной взрывчаткой, который похож на те, что присылали Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.

«Новое время» пишет, что первым задержанным в деле о посылках со взрывчаткой в США стал Цезарь Сайок, который имеет длинный уголовный и судебный протокол во Флориде. Он был признан виновным в краже. Сайок был приговорен в августе 2002 года за угрозу бросить бомбу в разговоре с представителем коммунальной службы Флориды.

«Европейская правда» сообщает, что из страницы Сайок в Facebook можно сделать вывод, что он является фанатом Трампа и противником демократов. Он разместил фотографии и видео с собой на одном из митингов президента в октябре 2016 года. Сайок делился фотографиями со своим «накачанным» телом и, вероятно, работал в стриптиз-клубе.