В аэропорту Борисполь задержали мужчину, воевавшего на стороне боевиков «ДНР»

В аэропорту Борисполь пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали мужчину, воевавшего на стороне боевиков «ДНР».

Об этом в пятницу сообщает Госпогранслужба.

«Мужчина, гражданин Украины, как выяснилось, воевал в составе незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Правоохранители установили, что он находился в составе российских наемников и выполнял задачи в районе города Снежное, что на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины», - говорится в сообщении.

Указывается, что 29-летнего мужчину задержали во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси.

«Кроме того, пограничники выяснили, что наш соотечественник, чтобы не попасться правоохранителям на линии разграничения в районе операции Объединенных сил решил не идти через контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области», - сообщают пограничники.

В заявлении указывается, что кроме ответственности за нарушение порядка выезда из временно неподконтрольной территорию Украины, украинца может ожидать уголовная ответственность.

Напомним, на Донбассе СБУ задержала местного общественника, который ранее воевал за боевиков «ДНР».