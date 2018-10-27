В Турции задержали грузинского «вора в законе» Горадзе, которого в 2014 году депортировали из Николаева

Миндия Горадзе Турецкая полиция при содействии коллег из Грузии задержала известного «вора в законе» 36-летнего Миндию Горадзе по прозвищу «Лавасоглы».

Об этом пишет Грузия Онлайн.

«Задержание «Лавасоглы» произошло при совместном участии грузинской и турецкой сторон», — сообщили в пресс-службы МВД Грузии, однако отказались комментировать подробности дела.

Адвокат Горадзе Александр Кобаидзе, в свою очередь, заявил, что пока не может подтвердить задержание своего подзащитного в Турции.

«На данном этапе мы выясняем информацию о задержании, поэтому не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Кобаидзе журналистам.

Между тем, турецкие СМИ сообщают, что автомобиль с «Лавасоглы» был задержан во время полицейского рейда.

При обыске автомобиля турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет, и патроны.

«Ожидается, что Горадзе будет передан Интерполу после завершения допроса и судебного разбирательства в Управлении безопасности провинции Трабзон», — пишет турецкая ежедневная газета Yeni Akit.

Также издание отмечает, что в июле 2018 года Кутаисский суд заочно признал Миндию Горазде виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности». Он был приговорен к 12 годам лишения свободы и разыскивался властями Грузии по линии Интерпола.

Кутаисский суд установил, что Горадзе стал вором в законе в 2013 году, после чего он управлял и руководил определенной группой лиц–членов воровского мира. Группировка путем угроз, запугивания и «воровских разборок» занималась вымогательством, сбором «общака» и его распределение. Кроме того, Горадзе «решал» споры между предпринимателями.

Как известно, в июне 2014 года в Николаеве сотрудники николаевского УБОП и бойцы спецподразделения «Сокол» задержали Миндию Горадзе в сауне «Жар-птица», расположенной по улице 1-я линия. Во время задержания у Горадзе была встреча с жителем Николаева Игорем Науменко, который известен в определенных кругах как «Наум» и, по информации ГУБОП МВД Украины, позиционировал себя как «смотрящий». По данным источника, Науменко и Горадзе во время встречи обговаривали передел сфер влияния в Николаеве после смены власти в Украине.

После задержания Горадзе доставили в международный аэропорт Одессы, откуда его депортировали за пределы страны – «вора в законе» посадили на самолет «Одесса – Стамбул».

В феврале 2016 года депортированный из Молдовы «вор в законе» Миндия Горадзе по кличке Лавасоглы Батумский был задержан в Тбилисском международном аэропорту сразу после приземления самолета.

Также ранее сообщалось, что 12 августа 2018 года в турецком городе Хопа очередное выяснение отношений между ворами «в законе» Миндией Горадзе (Лавасоглы) и Джейраном Кинцурашвили (Хонский) вновь окончилось дракой. Благодаря записи с камеры наблюдения, установленной в помещении, непосвященные получили возможность понаблюдать за тем, как проходит воровская разборка.