На Николаевщине вандалы «снесли» памятнику Герою Советского Союза, капитану Осадчему

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1234 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(740)   

В городе Вознесенск вблизи Марьиной Рощи неизвестные разрушили памятник капитану Алексею Осадчему.

Об этом сообщает отдел информационной деятельности и коммуникации с общественностью Вознесенского городского совета в Facebook.

«Рядом с разрушенным памятником остались бутылки из-под алкоголя. Надеемся, что вандалы найдутся и понесут за свои действия наказание согласно действующему законодательству. В ближайшее время памятник освободителю будет восстановлен на средства местного бюджета», - говорится в сообщении.

 

Справка: 

Алексей Антонович Осадчий  — участник Великой Отечественной войны, командир батальона 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии капитан. Герой Советского Союза. 

Напомним, что ранее вандалы разрисовали нацистской свастикой памятник пограничникам в николаевском парке Победы - полиция никого не задержала.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность