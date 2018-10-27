На Николаевщине вандалы «снесли» памятнику Герою Советского Союза, капитану Осадчему

В городе Вознесенск вблизи Марьиной Рощи неизвестные разрушили памятник капитану Алексею Осадчему.

Об этом сообщает отдел информационной деятельности и коммуникации с общественностью Вознесенского городского совета в Facebook.

«Рядом с разрушенным памятником остались бутылки из-под алкоголя. Надеемся, что вандалы найдутся и понесут за свои действия наказание согласно действующему законодательству. В ближайшее время памятник освободителю будет восстановлен на средства местного бюджета», - говорится в сообщении.

Справка:

Алексей Антонович Осадчий — участник Великой Отечественной войны, командир батальона 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, гвардии капитан. Герой Советского Союза.

Напомним, что ранее вандалы разрисовали нацистской свастикой памятник пограничникам в николаевском парке Победы - полиция никого не задержала.