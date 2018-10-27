На Буковине полиция задержала крупную банду наркоторговцев – изъяли наркотиков на ₴10 миллионов и оружие

В Черновицкой области полиция ликвидировала крупную банду, которая развернула в регионе масштабную наркоторговлю.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

В преступную группу входили десять мужчин и одна женщина. Все фигуранты дела являются жителями Черновцов и области в возрасте от 24 до 49 лет.

Чтобы установить всех участников преступления, их роли, каналы поступления и сбыта нелегального товара, работники полиции в течение нескольких месяцев документировали каждый шаг наркодельцов.

Полицейские выяснили, что организаторами противоправной схемы были двое 49-летних братьев-близнецов. Они четко наладили и контролировали работу своих подельников для бесперебойного функционирования созданного ими наркобизнеса. Отдельные члены группировки отвечали за поставки наркотических средств и психотропных веществ, сбыт «товара», сбор средств от сбыта и тому подобное.

В каждом из районов Черновцов, а также на «Калиновском рынке» были свои ответственные за распространение наркотиков. Еще двое участников группы «работали» в районах области.

Собрав достаточное количество неопровержимых доказательств деятельности преступной группы, оперативники областной полиции совместно со спецподразделением КОРД провели масштабную спецоперацию по задержанию всех членов группировки.

В течение суток полиция провела 15 обысков, во время которых обнаружила и изъяла большое количество наркотиков: почти 10 килограммов амфетамина; более 120 килограммов каннабиса; более 600 доз наркотического средства «бупренорфин» и 25 доз психотропного вещества ЛСД. Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет ориентировочно 10 миллионов гривен.

Кроме этого, правоохранители изъяли у участников преступной группы нелегальное оружие и боеприпасы: три нарезных винтовки, четыре пистолета с патронами к ним, самодельное охотничье ружье, обрез охотничьего ружья, три гранаты, сто граммов взрывчатого вещества пластид и почти сто патронов различного калибра.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Сотрудники полиции устанавливают других лиц, причастных к функционированию этого наркобизнеса.

Следователи уже объявили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали двух девушек, у которых нашли «закладки» с амфетамином.