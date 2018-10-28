В Запорожской области мужчина выстрелил знакомому в глаз и при попытке сбежать начал стрелять в полицейских

В городе Энергодар Запорожской области полицейские задержали злоумышленника, который нанес ранения местному жителю.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

26 октября поступило сообщение о том, что по улице Молодежной в квартиру зашел малознакомый человек и после конфликта с 43-летним хозяином совершил два выстрела в сторону последнего. С диагнозом «проникающее ранение глаза» пострадавшего доставили в больницу.

Позже выяснилось, что уголовное преступление совершил ранее судимый 26-летний житель города Энергодар. Сотрудники криминальной полиции обнаружили подозреваемого, который пытался бежать в сторону промышленной зоны. На требования остановиться он угрожал оружием и затем начал стрелять в полицейских. Несмотря на неоднократные требования прекратить правонарушение и предупредительные выстрелы в гору, злоумышленник не реагировал и продолжал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Один из полицейских совершил выстрел в сторону правонарушителя. Злоумышленника сразу доставили в больницу с диагнозами: травматическое непроникающее ранение шеи, алкогольное опьянение, его не госпитализировали.

При задержании никто из посторонних лиц и сотрудников не пострадал. Мужчину задержали, оружие, из которого он стрелял, изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

«Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В действиях подозреваемого также усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 2 статьи 342 Уголовного Кодекса Украины (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц). Продолжается досудебное расследование», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве патрульным пришлось стрелять в воздух, чтобы утихомирить «группу поддержки» подростка, которого они задерживали.