Полиция еще более года назад закрыла дело о выводе ₴30 миллионов из Николаевской ТЭЦ

Александр Матвиюк Следователь закрыл уголовное производство о выводе 30 миллионов гривен из предприятия ПАО «Николаевская ТЭЦ», поскольку не увидел в действиях руководства состав преступления.

Об этом говорится в ответе заместителя руководителя Николаевской местной прокуратуры №1 на запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

Как известно, в феврале 2016 года коллектив «Николаевской ТЭЦ» пожаловался нардепу Сергею Лещенко, что исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Николаевская ТЭЦ» Александр Матвиюк менее чем за год своей работы вывел из предприятия около 30 миллионов гривен.

«- заявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю; так называемая экономия от четырехдневки составила 7 миллионов; - увеличил правление, введя в него сразу трех заместителей директора; - выплатил через профком страховку сомнительной фирме; - продал принадлежащий трудовому коллективу пансионат на берегу Черного моря по цене трехкомнатной квартиры; - накупил ненужной техники и нарисовал каких-то работ почти на 12 миллионов гривен; - тратил деньги на мероприятия, не предусмотренные годовым финансовым планом», - писали тогда работники ТЭЦ, утверждая о выводе Матвиюком десятков миллионов гривен.

В прокуратуре сообщили «Преступности.НЕТ», что в ходе досудебного расследования, которое проводил Заводский отдел полиции, никому так и не вручалось подозрение в совершении преступления в рамках начатого уголовного производства по признакам части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса.

В итоге 20 июня 2017 года следователь принял решение закрыть это производство из-за отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

Напомним, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко уверен, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии.