«Сама тоже хотела, но не смогла»: В Киеве женщина утопила своих малолетних детей в озере

В Чернигове сотрудники полиции задержали 36-летнюю жительницу Киева, которая обоснованно подозревается в убийстве своих двух несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Вечером 26 октября в Дарницкое управления полиции обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (6-летнюю девочку и 5-летнего мальчика) и пропала. Ориентирование по их розыску передали всем патрулям и коллегам из других областей. Вскоре женщину нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было.

– Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными, – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Женщину задержали. Решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») с дополнительной квалификацией без вести пропавшие на ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство двух и более людей») Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В то же время, как сообщает «Киев Оперативный», всё началось с того, что отцу детей позвонил неизвестный и сообщил, что нашёл телефон его ребёнка.

«Он поехал на встречу, забрал телефон и поехал по месту жительства детей и их матери. Дверь в квартиру оказалась открытой, а дома никого не обнаружилось. Мать (Екатерина Владимировна, 1982 года рождения), которая работает в детском садике, на работу не появилась. Детей в садик тоже не привела. Из последнего, известно было лишь то, что мама отпросила детей с кружка фигурного катания, якобы из-за болезни детей. Родители матери проживают в Крыму, а сама Екатерина никогда не была замечена за употреблением алкоголя», – говорится в сообщении.

Когда ее нашли и доставили в Киев, «она призналась, что утопила детей в озере Дарницкого района».

«Сама тоже хотела, но не смогла. Екатерина сейчас проходит обследования в больнице на Кирилловской, а водолазы достают детей из озера», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожской области мужчина зарезал 9-летнего сына, а потом пытался убить себя.