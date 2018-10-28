В Нацполиции отчитались о задержании и депортации из Украины нескольких «воров в законе»

На Харьковщине сотрудники полиции совместно с пограничниками депортировали в Стамбул вора в законе по кличке «Джейран Хонский».

Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин отметил, что «вор в закон» прибыл в Украину якобы «на отдых и лечение».

«Но этого «больного» приехал встречать весь преступный колорит нескольких областей нашей страны», - сообщил Аброськин.

Он уточнил, что также вчера очередной «вор в законе» по кличке «Мамед» был отправлен из Украины, находясь в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев, отказываясь выехать в Азербайджан.

По словам Аброськина, в Киеве задержан вор в законе «Тенго Галльский», которому ранее въезд в Украину был запрещен на пять лет.

Напомним, в Одессе СБУ задержала и выдворила с Украины «вора в законе» по кличке «Жоржикич».