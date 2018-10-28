На Киевщине задержали мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее подруги

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В селе Музычи в Киевской области местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Злоумышленник был соседом ребенка, проживал в одном общежитии. По словам граждан, он совершил в отношении малолетнего развратный действия, часто хулиганил и злоупотреблял спиртным», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент пострадавшая девочка вместе с мамой доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской и психологической помощи. Преступника задержали.

Напомним, в Херсоне подполковника СБУ поймали на «мастурбации на детской площадке» – сам он говорит, что просто справлял нужду.

Роман Свиридов

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