В Кривом Роге во дворе частного дома нашли пять закопанных трупов

В воскресенье, 28 октября, на территории частного домовладения в Кривом Роге было обнаружено пять трупов.

Об этом сообщает «Первый Криворожский».

Это случилось на улице Пожарского. По информации издания, один труп был обнаружен на прошлой неделе. Три трупа откопали сегодня, еще один - откапывают. Пока обнаружены тела троих мужчин и одной женщины.

На месте происшествия работают десятки правоохранителей, руководство Криворожского отдела полиции, следователи, патрульные и судмедэксперты.

Напомним, в Николаеве в запертой квартире нашли два трупа – они могли там пролежать около двух недель.