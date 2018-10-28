В аэропорту Борисполь пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом

В Киеве в аэропорту Борисполь пограничники задержали граждан Великобритании и Туркменистана, которых разыскивал Интерпол.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что в столичном аэропорту во время оформления пассажиров, прибывших из Амстердама в отношении гражданина Великобритании сработала база данных Интерпола.

«Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере. По данному факту правоохранители немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в городе Киеве», – говорится в сообщении.

Также во время оформления пассажиров, прибывших в пункт пропуска Борисполь пограничники задержали гражданина Туркменистана. Он прибыл одним из рейсов на прилет в Украину. Как выяснилось, правонарушителя разыскивали правоохранители США за совершение кражи.

По данному факту также проинформирован представитель Интерпола. Задержаного передали сотрудникам Нацполиции.

Кроме того, еще одного правонарушителя обнаружили сотрудники Госпогранслужбы. На этот раз они обнаружили украинку, которая направлялась через пункт пропуска Ужгород в надежде избежать наказания за совершение кражи.

А в пункте пропуска Шегини во время проверки документов путешествующих, инспектор погранведомства обнаружил у одного из пассажиров поддельную польскую ID карточку. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что иностранец является гражданином Турции.

«Все правонарушители привлечены к ответственности», – заверили в МВД.

Напомним, разыскиваемый Интерполом иностранец попался из-за желания приехать на финал Лиги Чемпионов в Украине