«Отрезал уши, а тела жертв закапывал»: В Кривом Роге полиция задержала мужчину, во дворе которого нашли пять трупов

Сотрудники полиции задержали мужчину подозреваемого в убийстве пятерых человек в Кривом Роге – он оказался гражданином России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его «друзей», которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины. Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп. Это могло еще продолжаться, но благодаря работе полиции Днепропетровщины конвейер убийц остановлен. Спасибо полицейским за службу!», - написал Аброськин.