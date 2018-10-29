Избрание меры пресечения подозреваем в пытках николаевским офицерам полиции: Одного суд отправил под круглосуточный домашний арест

В понедельник, 29 октября, в Центральном суде Николаева избирают меру пресечения двум оперативникам Ингульского отдела полиции и сотруднику патрульной полиции, которых подозревают в пытках наркозависимого.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как сообщалось, 24 октября сотрудники СБУ задержали троих сотрудников полиции по подозрению в пытках наркозависимого жителя села Полигон, пытаясь заставить его признать вину в краже.

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11:50 Суд отказал прокуратуре и постановил избрать подозреваемому Шмыгареву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

11:30 Судья Дирко ушел в совещательную комнату.

11:21 Сотрудники прокуратуры, выступая в суде, заявили, что полицейские Гришаев, Шмыгарев и Горишний около полуночи 22 февраля приехали в квартиру в селе Полигон к пострадавшему Дяченко с битами. Когда тот открыл дверь, полицейские его несколько раз ударили. Потом увезли в отделение полиции и уговаривали признаться в краже.

Когда пострадавший отказался, полицейские начали его быть ногами и руками. После того как Дяченко потерял сознание, ему застегнули наручники сзади на уровне колен, продели трубу и подвесили между столами. Также полицейские давили на него своим весом. Крики они глушили закрыванием рта шапкой.

Оперативник Ингульского отделения полиции Дмитрий Шмыгарев

Все подозреваемые с момента вручения подозрения не были задержаны и пришли сами. Прокуратура просит для подозреваемых избрание меры пресечения в виде содержание под стражей или же залога в размере почти 450 тысяч гривен.

Сам подозреваемый Шмыгарев подтверждает что в ночное время с коллегами поехал к Дяченко и предложили тому проехать в отделение полиции. Также он заявляет, что никакого давления не оказывали. По словам Шмыгарева, когда Дьяченко вышел из здания полиции, то начал рассказывать о связях и требовал вывести его из дела о кражи или он напишет о пытках. Потом он узнал, что Дяченко через время написал такое заявление о его избиении полицейскими.

Адвокат Шмыгарева Юрий Титаренко считает подозрение необоснованным, а также заявил, что прокуратура утратила свои полномочия расследовать уголовные производства. У подозреваемого есть жена, маленький ребенок. Адвокат просит избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Также адвокат отмечает, что дело было в прокуратуре два месяца, хотя подследственность должны были определить в течение суток и передать в орган досудебных расследований. Спустя два месяца прокуратура определила подследственость за СБУ.

Судья Иван Дирко просил прокурора уточнить объективные основания о якобы возможном давлении подозреваемого на свидетелей, экспертов, о возможной попытке скрываться спустя полгода с момента преступления, ведь тот добровольно пришел в суд. Прокурор сказал, что это мнение органов прокуратуры.