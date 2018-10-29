«Систематически брал взятки, подделывал документы»: В Кривом Озере СБУ с полицией задержали главврача ветеринарной больницы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Николаевской области на систематическом получении взяток руководителя государственной районной больницы ветеринарной медицины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что чиновник в сговоре с подчиненными подделывал выводы ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения надлежащих анализов мясной продукции для реализации населению. Делец вместе с сообщниками наладил выдачу фиктивных разрешительных документов на транспортировку и реализацию мяса в регионе в то время, когда на Николаевщине периодически вспыхивают заболевания африканской чумой свиней, создавая непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали главного врача в собственном рабочем кабинете при получении от местного фермера 10 тысяч 600 гривен за выдачу необходимых разрешений.

Сейчас в рамках начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение взятки») уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к сделке.

В то же время, по информации отдела коммуникации ГУНП в Николаевской области, задержан начальник Кривоозерской районной государственной больницы ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

«Мужчина требовал от местного фермера взятку за выдачу поддельного ветеринарного свидетельства о прохождении животными осмотра на отсутствие болезней перед забоем. После забоя мясо животных должно было продаваться на продовольственных рынках гражданам. Учитывая, что на Кривоозерщине были известны случаи заболевания свиней на «африканскую чуму», без соответствующей экспертизы жизнь и здоровье жителей области могло оказаться под угрозой», – сообщили в полиции, добавив что за справку на одну свинью главврач хотел получить от фермера 200 гривен.

Напомним, 23 октября в Николаеве оперативники управления по защите экономики совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности полиции и следователями СУ ГУНП в Николаевской области задержалиначальника управления фитосанитарной инспекции Госпропотребслужбы в Николаевской области Игоря Степанищева, который хотел дать взятку офицеру полиции. Задержание происходило в кафе «Дейли Спорт» непосредственно во время передачи Степанищевым неправомерной выгоды в размере $3 тысяч начальнику одного из отделов николаевского управления по защите экономики ДЗЭ Украины.

В марте 2012 года в Николаеве при получении взятки был задержан начальник Государственной инспекции защиты растений Николаевской области Владимир Майхрич. Тогда сумма взятки составили 45 тысяч гривен.

А в 2010 году нынешний депутат Николаевского области от ВО «Батьківщина» Сергей Чмырь, будучи начальником Украинской государственной семенной инспекции Министерства аграрной политики Украины, обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.