«Приду и расстреляю всех»: Николаевец заявил, что неизвестный мужчина разбил его автомобиль и обстрелял входную дверь дома

В Николаеве в ночь с субботы на воскресенье, 28 октября, пьяный мужчина обстрелял дверь частного дома, угрожая людям сжечь их машину.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.
По его словам, незнакомый мужчина ударил ногой машину и угрожал её сжечь. Когда николаевец решил узнать, в чем причина поведения, тот продолжил бить машину и сказал: «У вас есть 10 минут, чтобы спрятать детей и девушек, вызвать полицию или сбежать, после чего я приду и расстреляю всех».
«Приблизительно в 00:10 в районе Соляные во двор ворвался пьяный мужчина (Олег Шкарупа) с ружьём сломал ворота и открыл огонь по входной двери за которой стоял человек. Нападавший видел, что за дверью находятся люди и стрелял специально, хотел попасть в людей, а перед этим угрожал спалить мою машину. Вызвали полицию, которая приехала спустя 40 минут», - написал он.
За это время соседям удалось успокоить нападавшего и он ушёл домой, откуда его забрали полицейские.
«Полиция его забрала и сразу же, буквально часов через 6, отпустила. На утро он уже был дома», - возмутился читатель.
Ранее сообщалось, что ночью на выходных в Большой Коренихе стреляли – полиция обнаружила автомат с глушителем и пару гильз. Также ранее ночью в Заводском районе Николаева неизвестные бросили гранату во двор частного дома.