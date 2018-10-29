«Приду и расстреляю всех»: Николаевец заявил, что неизвестный мужчина разбил его автомобиль и обстрелял входную дверь дома

В Николаеве в ночь с субботы на воскресенье, 28 октября, пьяный мужчина обстрелял дверь частного дома, угрожая людям сжечь их машину.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

По его словам, незнакомый мужчина ударил ногой машину и угрожал её сжечь. Когда николаевец решил узнать, в чем причина поведения, тот продолжил бить машину и сказал: «У вас есть 10 минут, чтобы спрятать детей и девушек, вызвать полицию или сбежать, после чего я приду и расстреляю всех».

«Приблизительно в 00:10 в районе Соляные во двор ворвался пьяный мужчина (Олег Шкарупа) с ружьём сломал ворота и открыл огонь по входной двери за которой стоял человек. Нападавший видел, что за дверью находятся люди и стрелял специально, хотел попасть в людей, а перед этим угрожал спалить мою машину. Вызвали полицию, которая приехала спустя 40 минут», - написал он.

За это время соседям удалось успокоить нападавшего и он ушёл домой, откуда его забрали полицейские.