В Очакове задержали троих военнослужащих ВМС – они пытались украсть 19 телевизоров и подрались с полицией

В Очакове 28 октября полиция задержала трех военнослужащих ВМС Украины по подозрению в краже бытовой техники.

Об этом сообщили в командовании ВМС Украины.

Подозреваемых доставили в Очаковское отделение полиции.

«В Военно-морских силах Украины осуждают недостойные поступки, которые подрывают доверие населения к защитникам Украины. Командиры соответствующих воинских частей назначили служебные расследования, по результатам которых военнослужащие понесут наказание согласно действующему законодательству», - сообщили в ВМС.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что военнослужащие в балаклавах пытались украсть 19 телевизоров из оздоровительного центра. Они выдавили стекло в этом учреждении, сработала сигнализация и на место приехала полиция охраны (а позднее и сотрудники местного отдела полиции). Подозреваемых застали, когда они паковали технику.

На месте подозреваемые оказали сопротивление полиции, применили газовые баллончики, но это им не помогло. Задержанным от 21 до 37 лет, они сейчас задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержаны на 72 часа).

Полиция начала уголовное производство о покушении на кражу и сопротивлении сотрудникам правоохранительного органа.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанные являются военнослужащими трех разных воинских частей: 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, 8-го дивизиона кораблей охраны и обеспечения и 67-го отдельного артиллерийского дивизиона.

Напомним, что ранее в Очакове подрались двое пьяных военных.