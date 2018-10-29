В Тернополе задержали мошенников, которые под видом полицейских требовали у николаевцев деньги за якобы «спасение» родственников

В Тернополе оперативники задержали мошенников, которые под видом полицейских выманивали деньги у жителей нескольких регионов Украины.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.



В сентябре текущего года оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины получили информацию о том, что на территории области под видом сотрудников полиции действует группа аферистов. Было установлено, что к противоправной деятельности причастны 43-летний житель Кировоградской области, 24-летняя жительница города Харькова, действия которых координировали пока неустановленные лица с территорий так называемой «ЛНР». Именно из мест лишения свободы, расположенных в Луганске, поступали телефонные звонки в Винницкую, Волынскую, Николаевскую, Хмельницкую, Черниговскую и Черкасскую области.

Злоумышленники из мест лишения свободы, расположенных на временно неподконтрольной территории в Луганской области, звонили жителям разных регионов Украины, якобы от имени сотрудников полиции. Людей уверяли, что их родные совершили правонарушения, чаще всего - якобы стали виновниками ДТП, и могут попасть за решетку. Для якобы решения этого вопроса они требовали передать в каком-то заранее оговоренном месте определенную сумму денег полицейским, которые приедут на встречу. Правоохранители установили 23 факта, при которых мошенники выманили у пострадавших около 2,7 миллионов гривен - у каждого требовали от 10 тысяч гривен до 20 тысяч долларов.



В условленное место злоумышленники приезжали в гражданской одежде, в качестве «следователей полиции», забирали деньги и обещали, что проблема будет улажена. Полученные мошенническим образом суммы харьковчанка переводила на карточки всех участников преступной схемы.



В результате совместных мероприятий оперативников внутренней безопасности НПУ, ГУНП в Терпнопольськой, Николаевской и Харьковской областях были задержаны двое участников ОПГ, которые непосредственно орудовали на территории Украины и получали деньги от жертв аферы.



Судом им уже избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен за каждого.

Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности организатора преступной схемы и других причастных участников.

Стоит отметить, что николаевцам нередко звонят мошенники под видом полицейских, которые сообщают, что их родственники якобы совершили правонарушение и чтобы избежать ответственности им необходимо заплатить.

Напомним, что в Николаеве псевдополицейский потребовал с пенсионерки деньги за свободу внука – тот пришел к бабушке раньше афериста и задержал его

Ранее также сообщалось, что николаевцы за день обогатили мошенников на ₴73 тысячи за «спасение родственников от полиции».