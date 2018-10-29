В Николаеве на автовокзале киевлянин «выпил по рюмке» со случайными знакомыми и те его жестоко избили

В Николаеве 28 октября на автовокзале задержали двух жителей Херсонской области возрастом 28 и 33 года, которые избили киевлянина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 22:30 в Ингульский отдел полиции поступило сообщение от охранника междугородного автовокзала о том, что двое мужчин побили третьего. Пострадавший – житель Киева, в тот вечер познакомился с двумя жителями Херсонской области, что и стало поводом выпить по рюмке.

«Будучи уже хорошо навеселе, злоумышленники решили забрать имущество потерпевшего. Вместе они вышли из кафе, в котором отдыхали, и повели своего нового знакомого за туалет на территории автовокзала. Через некоторое время злоумышленники вернулись уже без мужчины. Это заметил один из охранников, который решил проверить местонахождение третьего из компании, и обнаружил его избитым и без сознания. Не теряя времени, охранник вызвал скорую и полицейских, и удерживал одного из преступников до приезда правоохранителей. На месте полицейские задержали и второго злоумышленника», - сообщили в полиции.

У преступников изъяли мобильный телефон и деньги пострадавшего. Избитого мужчину в тяжелом состоянии медики госпитализировали в больницу. Полиция начала уголовное производство по части 4 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали подозреваемого в ограблении возле Центрального рынка.