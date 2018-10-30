На Николаевщине за кражу ноутбука депутата и директора дома культуры оштрафовали на 850 гривен

В Николаевской области депутата Лукьяновского сельсовета, которая работает директором местного дома культуры, оштрафовали на 850 гривен за кражу служебного ноутбука.

Об этом свидетельствует приговор Баштанского районного суда Николаевской области.

Как известно, в начале октябре этому депутату прокурор области Тарас Дунас сообщил о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение чужого имущества»).

Эта депутат еще с 2015 года назначена главой сельсовета заведующей местного дома культуры, а в феврале этого года присвоила служебный ноутбук. Позже она сдала этот ноутбук в ломбард в Николаеве почти за полцены, а деньги потратила на свои потребности.

Позже депутат и прокурор подписали соглашение о признании виновности, согласно котором пришли к согласию в квалификации преступления и меры наказания.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в инкриминируемом преступлении и назначил оговорено сторонами наказание в виде штрафа на 850 гривен.

Напомним, что в Николаеве вор во время испытательного срока сорвался, украл 7 шоколадок и получил 6 лет тюрьмы.