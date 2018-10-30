Купленный Сенкевичем недострой на Намыве за ₴11 миллионов уже полгода находится в аресте

Недостроенное здание по улице Озерной, 43 в Николаеве, которое горсовет приобрел за 11 миллионов гривен, арестовано судом на время проведения расследования следственным управлением ГУНП в Николаевской области уголовного производства, открытого по факту сделки.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров.

– Здание на Намыве арестовано с марта, по тому уголовному производству, которые было открыто в ноябре прошлого года, по расследованию правильности или неправильности покупки горсоветом этого здания. Судья наложила арест на это здание, и мы не можем ничего с ним делать, пока не закончится расследование, – сообщил Любаров.

Информацию о том, что здание арестовано, подтвердил и мэр Сенкевич в ходе сессии горсовета во вторник, 30 октября.

Согласно определению суда, которым это здание арестовано, следователь ходатайствовал перед следственным судьей Заводского райсуда Зинаидой Сухаревич об аресте, так как «указанное имущество является вещественным доказательствам (...) было объектом уголовных противоправных действий, полученный юридическим лицом в результате совершения уголовного преступления, а поэтому необходимо наложить арест в целях обеспечения сохранности вещественного доказательства, проведение судебно-технической и оценочной экспертизы».

Также еще по ряду ходатайств следователя судья наложила арест на документацию управления по вопросам культуры и управления коммунальной собственности Николаевского горсовета, которая имеет отношение к данному зданию, а также документацию и жесткий диск нотариуса.

Напомним, ранее сообщалось, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43,купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.