В Николаеве жители сел митинговали против возвращения экс-замглавы облполиции Гаспарова, обвинив его в причастности к захвату их земли

Во вторник, 30 октября, около 20 сельских жителей вышли под стены Главного управления Нацполиции в Николаевской области и митинговали против возвращения в это ведомство Артура Гаспарова, которого они также обвиняют в причастности к махинациям с их земельными участками.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Митингующие пришли с плакатами, на которых написано: «Гаспаров, вон из нашего города» и «Гаспаров, руки прочь от нашей земли».

Жительница села Зайчевское Витовского района рассказала, что еще в 2014 году селяне обращались к тогдашнему заместителю начальника ГУ Нацполиции области Артуру Гаспарову с проблемой конфликта с предпринимателем Морковским за земельные участки.

По ее словам, проблема так и осталась неразрешенной, а 180 жителей села не получили плату за использование их паевых участков.

Женщина из села Заселье Витовского района также пожаловалась на проблемы с их землей и связала это с действиями Артура Гаспарова: «Господин Гаспаров забрал земли АТОшников, которые им положены, под себя подмял, под жену, под детей» и построил на этой земле «дачи, коттеджи».

– Если он вернется к власти, то будет дальше покрывать ответственных за землю, и они дальше будут отжимать нашу землю, – добавила жительница Заселья.

Отметим, что по информации редакции, Артур Гаспаров прошел конкурс на должность начальника управления стратегических разработок и анализа ГУНП в Николаевской области (правопреемник ликвидированного управления по борьбе с организованной преступностью).

Напомним, как николаевские журналисты в своем расследовании рассказали о том, что вместо участников АТО обещанные им земельные участки на морском побережье в селе Рыбаковка на Николаевщине получили родственники чиновников, судьи, прокуроры, а также дочь тогдашнего замначальника ГУНП в Николаевской области Артура Гаспарова.