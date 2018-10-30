Управление обдирания николаевского ворсовета

16.10.2018 года, по просьбе родителей учащихся николаевских учебных заведений направил информационный запрос начальнице Управления образования Николаевского городского совета Анне Лычко с просьбой предоставить информацию касаемо запросов директоров школ и заведующих детскими садами по поводу финансирования программ связанных с обустройством учебных заведений.

Данный вопрос не на шутку взволновал чиновников управления образования, и уже через несколько дней, мне позвонили и сообщили, что процесс формирования ответа на мой запрос займёт много времени и при этом будет израсходовано большое количество бумаги, которая у них в дефиците. Я ответил, что подожду, сколько требуется, и если нужно, привезу несколько пачек бумаги. Но, им это было не интересно и они ещё некоторое время пытались меня убедить в нецелесообразности моего запроса. Но, когда поняли, что это бесполезно - заявили, что им моя бумага не нужна, и они мне просто по итогу выставят счет на возмещение фактических расходов, связанных с подготовкой ответа на мой запрос.

22.10.2018 года, лично забрав ответ из управления образования, обнаружил счёт на свое имя на сумму 1 562 гривен за распечатку 410 копий страниц формата А4.

Чиновники одного из структурных подразделений мэрии, просчитали мне стоимость копии 1 станицы - 3, 75 грн., в то время как в канцелярском отделе, на первом этаже Николаевского горсовета стоимость такой же услуги составляет 1 гривну! И самое главное, есть ключевое условие: счёт не оплачен - ответа нет.

Можно произвести элементарные просчеты: средняя стоимость 1 пачки бумаги колеблется от 100 до 120 грн. Стоимость разовой заправки принтера - 100 -120 грн. Работник управления образования, который вставляет документы в ксерокс и вынимает полученную ксерокопию, получает за свою работу деньги из бюджета. Так откуда все-таки взялась сумма в размере 1562 грн., если она на самом деле не превышает 250 грн.? Управление образования, решило на мне заработать денег?!

В связи с этим, у меня возник целый ряд вопросов к руководству управления образования:

1. Какая методика расчета стоимости одной страницы копии формата А 4?

2. Каким постановлением Кабинета Министров Украины этот расчет предусмотрен в процентном эквиваленте?

3. Каким внутренним документом управления образования он зафиксирован, как плата за предоставление услуг - копирование документов?

Чиновники управления образования пытаются всячески заблокировать доступ к данной информации. Вы представьте, как они «выкручиваются», чтобы не придавать публичной огласке свои тайные переписки-междусобойчики с руководителями учебных заведений.

Ведь, если родители будут владеть информацией, они начнут задавать массу неудобных вопросов, поэтому, чиновникам хочется держать родителей в неведении и продолжать ими манипулировать.

Возможно, расчёт был на то, что увидев заоблачную сумму, я откажусь от своей инициативы, но, мы уже направили повторный запрос в управление образования с просьбой выслать нам ответ на наш запрос в отсканированном виде на электронную почту.

С официальным заявлением, обратился в полицию с просьбой дать правовую оценку действиям руководства управления образования Николаевского горсовета.

К мэру города Николаева Александру Сенкевичу по данному вопросу я не обращался – практически все мои заявления касаемо проблем в образовательной сфере, мэр либо игнорировал, либо вместе со своей командой показательно становился на сторону нарушителей закона и помогал им уйти от ответственности.

Гламурные чиновницы управления образования, которые за долгие годы безнаказанности, почувствовали себя «хозяевами жизни», ещё вчера смеялись, рассказывая о том, что дальше интернет-переписок в фейсбуке эта история не зайдёт.

На основании моего заявления, Следственным отделением Центрального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 в отношении чиновников Управления образования Николаевского горсовета.

Пусть продемонстрируют следствию этот чудо-ксерокс с волшебной краской и позолоченными листами бумаги, а также, пусть познакомят с дорогостоящими сотрудниками, которые перекладывали эти листы с одной стопки в другую.

И да, самое главное: мы ждём от управления образования ответ на наш информационный запрос касаемо финансирования учебных заведений, в установленный законом срок.

P.S. Уважаемые родители, у меня в наличии имеется документальная информация касаемо запросов, заведующих детскими садами № 1, 2, 5, 7, 10, 12, 17 в управление образования по поводу финансирования учебных заведения на 2019 год. Кому нужна информация по вышеуказанным детским садам, пишите мне в фейсбуке, я ее вам предоставлю.