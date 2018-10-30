В России спецслужбы задержали пограничника, подозреваемого в продаже данных о поездках ГРУшников Петрова и Баширова

ФСБ задержала российского пограничника, который, вероятно, продал информацию о заграничных поездках Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиненных в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что указанный пограничник работал в Северо-Западном федеральном округе. Вместе с ним был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы.

Задержания проходили в рамках спецоперации по предотвращению утечек из закрытых баз данных, указал собеседник агентства. Всего прошло более 60 обысков.

- В первую очередь приходили к частным сыщикам и так называемым пробивщикам — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных, — пояснил он.

Оперативников интересовали лица, торгующие информацией из закрытых баз данных о перемещении граждан России через границу, базы «Роспаспорт» и базы ФНС об имуществе россиян.

Источник «Росбалта» сообщает, что по итогам было возбуждено «много» дел по статьям УК РФ 183 («незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»), 203 («превышение полномочий частным детективом»), 137 («нарушение неприкосновенности частной жизни»). Однако указанные уголовные производства не связаны с Петровым и Бошировым.

- В них речь идет об утечках информации по другим персонам, — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобританиии Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе Шиханы Саратовской области.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которым ранее прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении в Солсбери, являются офицерами Главного разведывательного управления Генштаба России.